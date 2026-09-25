«Это вызвало ответ»: Песков объяснил действия России после атак Киева на суда
Песков: Атаки Киева на торговые суда вызвали ответные действия России
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Атаки украинской стороны на российские торговые суда и танкеры привели к ответным действиям Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что украинская сторона начала наносить удары по нашим торговым судам, по нашим танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющим отношение к Соединённым Штатам Америки, стала уничтожать беспилотниками турецкие торговые суда», — сказал представитель Кремля.
Песков заявил, что после этого Россия предприняла ответные меры.
Напомним, ВС РФ в последнее время неоднократно наносили удары по портовой и транспортно-логистической инфраструктуре Украины. Так, 21 сентября Минобороны РФ сообщило о поражении сухогрузов и объектов портовой инфраструктуры в Одессе и Измаиле, которые использовались для доставки и хранения военных грузов. 23 сентября российские войска также поразили два логистических центра в Одессе и Черноморске, где хранились и распределялись поступавшие из Европы грузы военного назначения.
Несколькими днями ранее Песков заявил, что Киев не способен гарантировать безопасность нефтеналивных судов и их экипажей. По его словам, риски затрагивают моряков из разных стран.
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