Рубио заявил об обеспокоенности атаками Украины на связанные с США танкеры

Администрацию США беспокоят украинские атаки на суда, связанные с американскими интересами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя удары по нефтяной инфраструктуре и судоходству.

По его словам, за последние несколько месяцев подобные суда несколько раз становились целями. Рубио не стал утверждать, что Украина сознательно выбирала именно американские активы, однако подчеркнул, что Вашингтон считает эту проблему серьёзной.

Госсекретарь связал ситуацию с общей задачей завершить конфликт. По его словам, президент США Дональд Трамп продолжает добиваться прекращения боевых действий и готов использовать для этого имеющиеся возможности.

«Очевидно, как вы понимаете, именно поэтому президент всегда стремился положить конец этой войне и готов сделать всё, что в его силах, чтобы это произошло. Это непросто, но мы по-прежнему надеемся, что ситуация может измениться», — сказал Рубио.

Ранее Life.ru писал, что Украина прекратила атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума после требования вице-президента США Джей Ди Вэнса. По данным Financial Times, Вашингтон потребовал от Киева не наносить удары по иностранным судам и объектам КТК из-за риска для нефтяного рынка и интересов американских компаний. Тогда же сообщалось, что тема обсуждалась напрямую с Владимиром Зеленским.