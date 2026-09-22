Вето на удары по НПЗ станет одной из главных тем на встрече Трампа и Зеленского
Рубио: Трамп предложит Зеленскому мораторий на удары по энергообъектам России
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Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. Об одной из главных тем беседы рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News перед встречей на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Вашингтон предлагает ввести мораторий, который распространялся бы как на украинские энергообъекты, так и на российскую инфраструктуру и поставки энергоресурсов.
«Мы предложим именно это», — сказал Рубио.
По словам главы Госдепартамента, американская сторона считает подобный формат предпочтительным вариантом деэскалации и уже обсуждала эту идею с рядом государств. При этом для её реализации необходимо согласие обеих сторон конфликта.
Украинский политик планирует встретиться с президентом США 22 сентября в Нью-Йорке. Накануне Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре при условии аналогичного шага со стороны Москвы.
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