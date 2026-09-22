Вето на удары по НПЗ станет одной из главных тем на встрече Трампа и Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. Об одной из главных тем беседы рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News перед встречей на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Вашингтон предлагает ввести мораторий, который распространялся бы как на украинские энергообъекты, так и на российскую инфраструктуру и поставки энергоресурсов.

«Мы предложим именно это», — сказал Рубио.

По словам главы Госдепартамента, американская сторона считает подобный формат предпочтительным вариантом деэскалации и уже обсуждала эту идею с рядом государств. При этом для её реализации необходимо согласие обеих сторон конфликта.