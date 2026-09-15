Киевский режим не готов обеспечивать безопасность нефтеналивных судов, из-за чего под угрозой оказываются экипажи из разных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что ситуация на мировом рынке зависит не только от объёмов добычи. Не менее важно обеспечить беспрепятственную доставку энергоресурсов покупателям. Для этого необходимо создать безопасные условия для движения танкеров по морю. Однако украинская сторона пока не демонстрирует готовности предоставить соответствующие гарантии.

Песков подчеркнул, что от происходящего страдают не только российские суда. Опасности подвергаются корабли других государств и их экипажи. По словам пресс-секретаря главы государства, подобные инциденты уже приводят к гибели людей разных национальностей.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаке на турецкое судно Ural в Чёрном море погиб моряк, ещё восемь человек получили ранения. Корабль попал под удар после того, как принял на борт экипаж повреждённого судна Necibe.