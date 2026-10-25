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Опубликовано 25 октября, 14:15

«Это ж что за кризис!»: Путин объяснил, почему Европа не может справиться с наплывом мигрантов

Путин заявил, что Европа не справляется с ассимиляцией мигрантов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейские государства столкнулись с масштабным миграционным кризисом и уже не способны обеспечить полноценную ассимиляцию приезжих, заявил президент России Владимир Путин. Причиной глава государства назвал большое количество мигрантов и нехватку ресурсов для их интеграции в местное общество. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Российский лидер обратил внимание, что речь идёт не только о людях, недавно прибывших в Европу, но и о мигрантах прошлых лет, чьи дети уже выросли. По мнению Путина, европейские власти не смогли создать условия для их полноценного включения в общественную жизнь.

«Они же не ассимилируются! Этот объём, который накопился, выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что для решения подобных проблем недостаточно просто принять приезжих. Необходимо заниматься их образованием, знакомить с местными обычаями, традициями и культурой. Однако, по его оценке, европейским государствам уже не хватает возможностей для такой работы.

Сложившуюся ситуацию российский лидер охарактеризовал как серьёзный миграционный кризис. При этом конкретные страны и статистические показатели в приведённом фрагменте интервью он не назвал. Его оценка не означает, что все мигранты в Европе сталкиваются с трудностями интеграции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин возложил ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши на западные страны. По словам президента, массовое перемещение людей было связано в том числе с последствиями военных операций на Ближнем Востоке и экономическими условиями, созданными европейскими государствами.

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Наталья Демьянова
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