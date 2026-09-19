«Этого не может быть никогда»: Токаев процитировал Чехова из-за аномального числа инвалидов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проверить обоснованность предоставления социальных льгот и помощи в стране. Тему злоупотреблений он поднял во время экологической акции «Чистый Казахстан» в Астане.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан сохраняет широкий объём социальных обязательств, в том числе гарантированную бесплатную медицинскую помощь. При этом, по его словам, некоторые граждане используют систему льгот неправомерно.

В качестве примера Токаев привёл ситуацию с оформлением инвалидности. Он отметил, что в определённый период число людей с таким статусом в Казахстане превышало 800 тысяч при населении около 20 миллионов человек.

«Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», — процитировал президент фразу, связанную с творчеством Антона Чехова.

Токаев также обратил внимание на случаи получения льгот людьми, представляющимися ветеранами катастроф, войн и других конфликтов прошлого столетия. Ранее президент уже поднимал эту проблему и заявлял, что выявлялись случаи неправомерного оформления инвалидности ради получения государственной поддержки.

При этом речь не идёт об отказе государства от социальных обязательств. Токаев подчеркнул, что предусмотренная законодательством помощь должна сохраняться для тех, кому она действительно положена.

Парламенту и правительству Казахстана поручено проверить практику предоставления социальной помощи и льгот и принять меры по выявленным нарушениям.

Ранее Токаев охарактеризовал отношения с Россией с помощью казахской пословицы. Политик вспомнил народную мудрость в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.