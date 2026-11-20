Православный путь России, определившийся после Крещения Руси, уже никто не сможет изменить или отменить. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в интервью Эмиру Кустурице.

«У нас страна большая и конфессии разные, естественно, но тем не менее, все-таки самым таким определяющим моментом было это крещение, поскольку после этого Россия пошла по православному пути и этого уже, так сказать, не изменит и не отменит никто», — подчеркнул политик.

Крещение Руси Медведев назвал переломным моментом в становлении суверенного российского государства. По его словам, именно это событие определило дальнейшее религиозное развитие страны, несмотря на многообразие представленных в ней конфессий.

Высказывание прозвучало в документальном фильме «Наше крещение. Предстоятель», который сербский режиссёр Эмир Кустурица подготовил для Первого канала к 80-летию патриарха Кирилла.

Ранее Life.ru сообщал, что патриарх Кирилл назвал сочетание науки и веры уникальной особенностью России. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что страна продолжает развивать современные технологии, искусство и другие сферы жизни, сохраняя при этом религиозные традиции.