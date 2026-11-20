Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды выяснил, что его, вероятно, крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Неожиданное совпадение обнаружилось во время личного разговора с предстоятелем Русской православной церкви. Этими воспоминаниями глава государства поделился в документальном фильме Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель».

По словам Путина, однажды он поинтересовался у патриарха, как тот пришёл к церковному служению. Кирилл рассказал, что его отец был священником. Президент решил уточнить, где именно он служил, и услышал знакомое название — Преображенский собор в Ленинграде.

«Я такой насторожился, говорю: „А как звали вашего отца?“ Он говорит: „Михаил“», — вспомнил российский лидер.

Путин спросил, были ли в то время в храме другие священники с таким именем. Оказалось, что отец патриарха был единственным Михаилом.

«Я ему говорю: „Знаете что? Похоже, ваш отец меня крестил“», — рассказал президент.

Глава государства пояснил, что его крестили в конце 1952 года в Преображенском соборе Ленинграда. Обряд совершили тайно от отца будущего президента, который состоял в КПСС.

«Мне мама рассказывала, как это было. Крестили меня втайне от отца», — поделился Путин.

Особенно ему запомнился рассказ матери о священнике Михаиле. Во время крещения батюшка предложил назвать мальчика своим именем, поскольку в тот день отмечался день ангела Михаила. Однако мать ответила, что ребёнка уже назвали Владимиром в честь отца.

«Он говорит: „Ну ладно“. Такой добрый, спокойный батюшка», — с улыбкой вспомнил президент.

История духовной связи семьи патриарха Кирилла с Владимиром Путиным известна уже много лет. Life.ru рассказывал, как предстоятель РПЦ говорил о крещении президента своим отцом и назвал эту связь знаком Божьего присутствия.