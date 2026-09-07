«Этой эре конец»: Трамп решил перекрыть Bombardier американский рынок
Трамп потребовал прекратить продажи канадских самолётов Bombardier в США
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Президент США Дональд Трамп выступил против продажи канадских самолётов Bombardier на американском рынке. Свою позицию он изложил в социальной сети Truth Social.
«Нет продажам Bombardier в Соединённых Штатах. Их продукция недостаточно хороша», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также заявил, что канадский производитель получает более половины доходов в США. По его словам, Bombardier зарабатывает благодаря американским покупателям, компаниям, аэропортам и сфере услуг.
Трамп связал претензии к концерну с политикой канадских властей. Он обвинил Оттаву в том, что она ограничивает работу американских банков и компаний на территории страны.
Вместе с тем глава Белого дома призвал сограждан покупать товары, произведённые в США, летать на американских самолётах и пользоваться американскими напитками. Также президент упомянул озеро Америка, как он ранее переименовал водоём Онтарио, и предложил соотечественникам плавать именно там.
Ранее Дональд Трамп опубликовал в Truth Social карту, на которой Канада, Мексика, Гренландия и несколько других территорий окрашены в цвета американского флага. Подписи или пояснений к публикации он не добавил. В цвета флага США на изображении также попали некоторые государства Центральной Америки и Карибского бассейна, а также Исландия. Трамп не объяснил, какой смысл вкладывал в публикацию и связана ли она с политическими планами.
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