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Опубликовано 30 октября, 21:32

Эвакуированных из Алешек доставили в Симферополь и начали обследовать

Жителей Алёшек Херсонской области, эвакуированных в ходе гуманитарной операции, доставили в пункт временного размещения в Симферополе. Прибывших обеспечили жильём и горячим питанием, а врачи уже приступили к медицинским осмотрам. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

В пункте временного размещения заранее подготовили комнаты для прибывающих людей. Для них также организовали столовую и приготовили ужин, чтобы эвакуированные смогли отдохнуть и поесть после дороги.

Медицинские работники проводят первичные осмотры жителей и оценивают состояние их здоровья. Помимо консультаций врачей, предусмотрены диагностические обследования, в том числе с использованием мобильного флюорографа. На каждого прибывшего заводят индивидуальную медицинскую карту.

Жители смогли покинуть Алёшки в рамках гуманитарной миссии, организованной при временном прекращении огня на херсонском направлении. Эвакуация носила добровольный характер: люди самостоятельно решали, оставаться в городе или выехать.

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Ранее Life.ru показывал первые кадры выезда гуманитарной колонны из Алёшек. Люди отправились в путь на автобусах после завершения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности маршрутов. Вместе с жителями эвакуировали и их домашних животных.

Больше новостей о гуманитарных миссиях и помощи мирным жителям — в разделе «Общество» на Life.ru.

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