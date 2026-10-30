Первая гуманитарная колонна выдвинулась из Алёшек — трогательные кадры Life.ru

Из Алёшек Херсонской области выехала первая гуманитарная колонна с местными жителями. Люди, ожидавшие возможности покинуть населённый пункт, смогли отправиться в путь в рамках согласованной гуманитарной миссии. Life.ru показал трогательные кадры операции, за которой стоят судьбы целых семей.

Первая гуманитарная колонна выехала из Алёшек. Видео © Life.ru

Подготовка к вывозу людей и их питомцев потребовала не только организации транспорта, но и обеспечения безопасности маршрута. Уполномоченной по правам человека в России Яна Лантратова сообщала о завершении разминирования дорог, по которым должна была пройти гуманитарная колонна. Для перевозки жителей подготовили 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 человек. При этом речь шла о добровольном выезде.

Во время посадки люди благодарили участников миссии с обеих сторон. По словам Лантратовой, многие жители долго ждали этой возможности, поэтому происходящее стало для них особенно эмоциональным событием.

Однако уехать смогли не все желающие. Некоторые жители были вынуждены остаться из-за близких, нуждающихся в постоянном уходе. Среди таких случаев омбудсмен упомянула родственников, находящихся в больнице, и людей, перенёсших инсульт. Для семей, которые пока не могут покинуть Алёшки, предусмотрели гуманитарную помощь.

«Есть те люди, которые не могут уехать отсюда в силу того, что отец в больнице, муж, мать после инсульта, мы понимаем, мы передаём гуманитарную помощь», — рассказала Лантратова.

Сама подготовка гуманитарной операции заняла несколько месяцев. Как ранее рассказывал Life.ru, переговоры велись ещё с мая. В согласовании участвовали уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Содействие достижению договорённостей оказала первая леди США Мелания Трамп.

С 27 октября в районе Алёшек действует согласованный режим прекращения огня. Он должен продлиться до 22:59 мск 1 ноября. Это позволило подготовить маршруты для доставки помощи и выезда мирных жителей. Однако подготовка не обошлась без трагедии. При разминировании погибли два человека, в том числе российский сапёр. Как сообщал Life.ru со ссылкой на Минобороны, гвардии сержант Андрей Ведерников получил смертельное ранение 28 октября при обезвреживании взрывного устройства.

Ранним утром 30 октября гуманитарная колонна с десятками тонн продовольствия, медикаментов, питьевой воды, средств гигиены и топлива для генераторов отправилась в Алёшки. Вместе с ней следовали журналисты из России, США, Франции, Италии и Украины. Людям предоставили возможность отправиться как на территорию России, так и на территорию Украины. О том, как проходила посадка, Life.ru рассказал в отдельном материале.

Люди окружили омбудсменов, рассказывали о своих проблемах и просили не останавливаться на одной операции. В частности, они обратили внимание на лежачих больных, которым требуется помощь, но которые не могут самостоятельно добраться до транспорта. Эти эмоциональные обращения попали на видео Life.ru.