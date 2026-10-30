Россия и Украина нашли общий язык ради Алёшек: Лантратова сообщила о соблюдении перемирия

Россия и Украина полностью соблюдают договорённости о проведении гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на фоне отправки в город колонны с продовольствием, лекарствами и другими необходимыми грузами. В сопровождении гуманитарного конвоя участвуют представители обеих стран и иностранные журналисты.

«Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства», — сообщила Лантратова в своём канале в мессенджере MAX.

Утром 30 октября в направлении Алёшек выехали автомобили с несколькими тоннами гуманитарной помощи. Основную часть груза составляют продукты питания и медикаменты, предназначенные для жителей города. За проведением операции наблюдают журналисты из России, США, Франции, Италии и Украины. В поездке участвуют российский омбудсмен Яна Лантратова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Представители двух стран координируют выполнение согласованных гуманитарных мероприятий, включая доставку необходимых товаров и возможность добровольной эвакуации гражданского населения.

Алёшки расположены на левом берегу Днепра напротив Херсона, находящегося под контролем ВСУ. Из-за продолжающихся боевых действий гуманитарная обстановка в населённом пункте остаётся сложной, а доставка продовольствия и медикаментов требует дополнительных мер безопасности.

Для проведения операции с 27 октября действует временный режим прекращения огня. По словам Лантратовой, соблюдение достигнутых договорённостей позволило подготовить безопасный маршрут для гуманитарной колонны. Накануне Life.ru сообщал о завершении разминирования дорог, ведущих в Алёшки.