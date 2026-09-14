«Эвалар» назвала недостоверной информация о нарушениях в составе БАДов

Компания «Эвалар» опровергла сообщения о нарушениях в составе ряда своих биологически активных добавок.

«Данная информация недостоверна и вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности продукции, выпускаемой компанией», — говорится в официальном заявлении.

В компании уточнили, что в июле 2026 года действительно получили замечания Роспотребнадзора, однако, по версии производителя, они касались исключительно текстовой информации на упаковках отдельных продуктов и впоследствии были устранены.

«Замечаний в части качества и безопасности выпускаемой продукции нет, вся продукция полностью соответствует высоким российским и международным стандартам. Все продукты компании обращаются на рынке без ограничений со стороны регулятора», — заявили в «Эвалар».

Ранее Life.ru сообщал, что SHOT ПРОВЕРКА рассказала о выявленных после проверок Роспотребнадзора нарушениях в популярных БАДах «Эвалар». В частности, проект утверждал, что претензии возникли к витамину D, магнию, омеге-3, «Лимфотранзиту» и «Формуле сна».