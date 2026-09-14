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Регион
Опубликовано 14 сентября, 08:33

В четыре раза выше нормы: Какие нарушения нашли в популярных БАДах «Эвалар»

SHOT ПРОВЕРКА: У БАДов «Эвалар» выявили превышение нормы витамина D

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

В продукции «Эвалар» выявили ряд несоответствий после проверок Роспотребнадзора — претензии возникли к добавкам с витамином D и магнием, а также к маркировке нескольких популярных БАДов. В отдельных случаях продукцию потребовали убрать из оборота, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным проекта, в Роспотребнадзор поступило 12 сообщений о нарушениях в продукции компании из разных регионов России. Проверки затронули «Витамин D3 2000 МЕ», «Магний Хелат», «Тройную Омегу-3», «Лимфотранзит» и «Формулу сна».

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Самое существенное расхождение обнаружили в добавке «Витамин D3 2000 МЕ». Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, фактическое содержание витамина D в одной капле составило 63,6 мкг. Для БАДов установлен верхний допустимый уровень в 15 мкг, то есть показатель оказался выше более чем в четыре раза.

Избыточное поступление витамина D при длительном приёме способно приводить к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови. Среди возможных проявлений избытка называют тошноту, слабость и сильную жажду, а при выраженной интоксикации могут страдать почки и сердечно-сосудистая система.

Претензии возникли и к «Магнию Хелат». По данным проверки, в составе обнаружили магний не только в той форме, которая заявлена в маркировке продукта.

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Отдельные замечания касались рекламных и потребительских свойств БАДов. В «Тройной Омеге-3», «Лимфотранзите» и «Формуле сна» проверяющие усмотрели заявления о влиянии на сердце, иммунитет, память, сон и процессы старения, которые могут вводить покупателей в заблуждение.

По итогам проверок компании объявили предостережение. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, часть продукции потребовали вывести из оборота, а для других добавок — привести состав и маркировку в соответствие с установленными требованиями.

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Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор заблокировал почти 32 тысячи интернет-страниц с незарегистрированными и потенциально опасными БАДами. Среди причин для ограничений ведомство называло в том числе превышение допустимого содержания отдельных веществ.

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Александра Вишнякова
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