Евгений Кузнецов приостановил карьеру после ухода из «Сибири»

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов приостановил профессиональную карьеру после ухода из новосибирской «Сибири». Об этом сообщил главный тренер команды Ярослав Люзенков.

Ранее клуб расторг контракт с 34-летним нападающим по обоюдному согласию. Позднее стало известно, что решение связано с семейными обстоятельствами — отец хоккеиста находится в тяжёлом состоянии.

«Он принял решение пока приостановить карьеру, на какое время — не знаю, но ему надо разобраться в семье», — сказал Люзенков.

За «Сибирь» Кузнецов успел провести восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В новосибирский клуб форвард перешёл летом 2026 года.

До этого россиянин выступал за «Вашингтон», вместе с которым завоевал Кубок Стэнли в 2018 году, а также играл в НХЛ за «Каролину». После возвращения в Россию Кузнецов защищал цвета СКА, «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

В составе сборной России нападающий дважды становился чемпионом мира — в 2012 и 2014 годах. В КХЛ он также ранее играл за родной челябинский «Трактор».

Ранее Life.ru сообщал, что Кузнецов расторг контракт с «Сибирью» из-за тяжёлого состояния отца. За новосибирскую команду обладатель Кубка Стэнли провёл всего восемь матчей после перехода летом 2026 года.