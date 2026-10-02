Хоккеист Кузнецов расторг контракт с «Сибирью» из-за отца
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Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Как рассказала мать хоккеиста под постом команды в соцсетях, всё дело в состоянии здоровья его отца.
Кузнецов присоединился к «Сибири» в августе 2026 года. За команду он провёл восемь матчей сезона-2026/27, забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.
Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов отметил, что на стабильности игры могло сказаться физическое состояние хоккеиста, однако главной сложностью стали семейные обстоятельства: из-за них он не мог в полной мере выполнять требования клуба на тренировках и в матчах. Крутохвостов добавил, что нападающий понимает положение команды и ожидания от него как от лидера, но пока не может показать максимум.
«Поговорили с ним и решили, что лучше расторгнуть контракт и искать ему замену», — подытожил гендиректор.
Перед сезоном «Сибирь» рассчитывала, что Кузнецов станет одним из лидеров атаки. За форварда также боролся «Трактор», но он выбрал новосибирский клуб. В 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона».
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