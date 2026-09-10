Евгений Миронов представил сериал «Арсеньев» на премьере во Владивостоке

Премьера сериала «Арсеньев» состоялась во Владивостоке. Главную роль в проекте сыграл Евгений Миронов. Актёр приехал в столицу Приморья и появился на красной дорожке у кинотеатра «Океан».

Перед показом Миронов оставил отпечатки ладоней на местной Аллее звёзд. Там уже находятся отпечатки других известных представителей киноиндустрии.

Для гостей премьеры устроили тематическое представление. У кинотеатра появились артисты в исторических и национальных костюмах. Зрителям также показали выступления с лошадьми.

Часть сериала снимали в Приморье. В кадр попали остров Русский и мыс Тобизина. Съёмки проекта начались там ещё в октябре 2023 года.

Исторический Владивосток для сериала построили уже в кинопарке «Москино». Декораторы воссоздали квартал Миллионка, морской рыбный порт, пожарную каланчу, дом губернатора и другие объекты города начала XX века.

Сериал посвящён исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. В проекте задействовали более 100 актёров и подготовили свыше 200 исторических костюмов. Премьера сериала запланирована осенью 2026 года на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евгений Миронов допустил скорую замену актёров искусственным интеллектом в блокбастерах. По его мнению, в массовом кино такой сценарий уже выглядит практически неизбежным. При этом артист считает, что артхаус и театр останутся за живыми исполнителями.