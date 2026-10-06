Евкуров вручил звезду Героя России родным погибшего командира «АрБата» Гаспаряна

Замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров передал семье погибшего в зоне СВО командира батальона «АрБат» Айка Гаспаряна звезду Героя России. Награду получили его отец Арсен и невеста Виктория, сообщили в Союзе армян России.

Церемония прошла в Министерстве обороны РФ. В ней также участвовали другие родственники Гаспаряна, представители добровольческого формирования «АрБат» и военного ведомства. Участники поддержали предложение проводить соревнования по стрельбе имени погибшего командира.

Звание Героя России Гаспаряну присвоили посмертно. Союз армян России ранее сообщал, что ходатайствовал об этом ещё при жизни военнослужащего. До этого он был награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу» и другими наградами.

Гаспарян погиб 9 февраля 2026 года при выполнении боевой задачи. Ему было 34 года. До отправки в зону СВО он занимался смешанными единоборствами, а позднее возглавил «АрБат» в составе Добровольческого корпуса Минобороны России.

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