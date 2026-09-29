Путин посмертно наградил орденами Мужества трёх медиков скорой из Шебекино

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трёх медицинских работников из Белгородской области, погибших при атаках ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Награды получили сотрудники Шебекинской подстанции Станции скорой медицинской помощи. Медиков отметили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Это медбрат Иван Дундуков, который погиб 27 августа при атаке беспилотника на автомобиль скорой помощи в Шебекино. Награды удостоены также врач скорой помощи Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина, чьи жизни оборвались 3 сентября в результате очередного удара ВСУ.

Напомним, во время удара ВСУ по Шебекино Белгородской области 3 сентября погибли четыре человека. Среди погибших — два сотрудника скорой помощи и супружеская пара.