Путин посмертно наградил орденом Пирогова фельдшера из-под Суджи

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова фельдшера из села Гуево Суджанского района Владимира Ващенко. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, рассказавший историю медика, который во время боевых действий остался помогать местным жителям.

Ващенко проработал фельдшером около десяти лет, на его участке находились более 550 человек. По словам главы региона, после захода ВСУ в Гуево 6 августа 2024 года медик не уехал и остался с жителями, которые не успели покинуть свои дома.

Хинштейн рассказал, что фельдшер ежедневно обходил людей, помогал раненым, накладывал повязки, очищал раны и делал шины из подручных средств. Связи и нормального снабжения в селе тогда не было. Губернатор считает, что помощь Ващенко позволила многим жителям пережить период боевых действий.

В апреле 2025 года 54-летний медик погиб во время эвакуации населения, попав под обстрел. По словам Хинштейна, Ващенко не был военным и продолжал помогать людям исключительно как сельский фельдшер.

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