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Опубликовано 21 октября, 03:11

Евкуров: ВС РФ планируют создать подразделения с безэкипажными танками

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Армии России планируют сформировать подразделения с безэкипажными танками и другой бронетехникой. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью Zvezdanews по итогам учений «Центр-2026».

По словам генерала, безэкипажные боевые машины уже прошли апробацию на полигоне. В Минобороны также работают над версией боевой машины поддержки танков (БМПТ), которую разрабатывают с 2019 года. Евкуров отметил, что такая техника оснащена вооружением, прицельными комплексами и средствами наблюдения. По его оценке, БМПТ показала хорошие результаты в зоне специальной военной операции.

При этом замминистра признал, что пока подобные системы уступают военнослужащим в скорости выполнения задач. Однако их применение позволяет снизить риск гибели личного состава, что остаётся одним из главных преимуществ такой техники.

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Ранее Евкуров заявил, что порядка 500 беспилотников одновременно находились в воздухе во время стратегических учений «Центр-2026». Военные отрабатывали противостояние дронов и прикрытие штурмовых подразделений. Для учений задействовали беспилотники самолётного и коптерного типов. Их разделили на две группы, обозначив разными цветами условного противника и российские подразделения. Военные смогли отработать борьбу за контроль над воздушным пространством на малых высотах.

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