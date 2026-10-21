Около 500 БПЛА находились одновременно в воздухе во время учений «Центр-2026»

Порядка 500 беспилотников одновременно находились в воздухе во время стратегических учений «Центр-2026». Военные отрабатывали противостояние дронов и прикрытие штурмовых подразделений. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, выступая в эфире Zvezdanews.

Для учений задействовали беспилотники самолётного и коптерного типов. Их разделили на две группы, обозначив разными цветами условного противника и российские подразделения. Таким образом, военные смогли отработать борьбу за контроль над воздушным пространством на малых высотах.

По словам замминистра, в ходе манёвров применялись FPV-перехватчики, предназначенные для борьбы с другими беспилотниками. Одновременно расчёты ударных дронов отрабатывали поражение техники, укреплённых позиций и живой силы условного противника. Главной задачей было обеспечить продвижение штурмовых групп и защитить их от атак с воздуха.