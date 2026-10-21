Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 00:57

Около 500 БПЛА находились одновременно в воздухе во время учений «Центр-2026»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Порядка 500 беспилотников одновременно находились в воздухе во время стратегических учений «Центр-2026». Военные отрабатывали противостояние дронов и прикрытие штурмовых подразделений. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, выступая в эфире Zvezdanews.

Для учений задействовали беспилотники самолётного и коптерного типов. Их разделили на две группы, обозначив разными цветами условного противника и российские подразделения. Таким образом, военные смогли отработать борьбу за контроль над воздушным пространством на малых высотах.

По словам замминистра, в ходе манёвров применялись FPV-перехватчики, предназначенные для борьбы с другими беспилотниками. Одновременно расчёты ударных дронов отрабатывали поражение техники, укреплённых позиций и живой силы условного противника. Главной задачей было обеспечить продвижение штурмовых групп и защитить их от атак с воздуха.

Путин посетил учения «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский
Путин посетил учения «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский

Ранее российские военнослужащие преодолели более 300 километров по горным дорогам Таджикистана и Узбекистана, чтобы принять участие в совместных тактических учениях «Хамкорлик-2026». Колонна военной техники добралась до полигона «Термез», где уже началась подготовка к предстоящим манёврам. В состав российского контингента вошли бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Маршрут пролегал через высокогорные перевалы, крутые подъёмы и спуски, а также узкие участки серпантина.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar