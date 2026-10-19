Российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учениях «Хамкорлик-2026»

Российские военнослужащие преодолели более 300 километров по горным дорогам Таджикистана и Узбекистана, чтобы принять участие в совместных тактических учениях «Хамкорлик-2026». Колонна военной техники добралась до полигона «Термез», где уже началась подготовка к предстоящим манёврам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В состав российского контингента вошли бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Маршрут пролегал через высокогорные перевалы, крутые подъёмы и спуски, а также узкие участки серпантина. Военнослужащие преодолели сложную трассу на бронетранспортёрах БТР-82А, грузовиках «Урал» и специальной технике на базе «КамАЗа».

После прибытия на узбекский полигон подразделения приступили к техническому обслуживанию машин и проверке оборудования. Основная часть тренировок начнётся 20 октября и продлится до 27-го числа.

По сценарию учений российским и узбекским военным предстоит обнаружить и уничтожить небольшие группы условных незаконных вооружённых формирований в приграничных районах. Для выполнения задач привлекут горные и штурмовые подразделения, а также расчёты разведывательных и ударных беспилотников.

Кроме того, участники задействуют наземные робототехнические комплексы и ударные вертолёты Ми-24. Особое внимание уделят взаимодействию подразделений двух армий при проведении совместных операций.

Ранее Life.ru сообщал о проведении стратегических учений «Центр-2026», за одним из этапов которых лично наблюдал Владимир Путин. Манёвры проходили с 28 сентября по 3 октября и были посвящены отражению условной агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, а также обеспечению безопасности в Каспийском регионе. На полигоне Чебаркульский одновременно проводились совместные учения ОДКБ с участием военнослужащих России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.