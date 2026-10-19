«Учатся и адаптируются»: Адмирал НАТО признал опасность новых возможностей ВС РФ

Российская армия научилась быстрее приспосабливаться к современным боевым действиям и стала более опасным противником. Такую оценку дал верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье. В интервью канадскому телеканалу CBC он заявил, что российские военные активно осваивают новые технологии и меняют подходы к ведению боевых действий.

«Они учатся, они адаптируются, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», — отметил адмирал.

Особое внимание Вандье обратил на развитие российских беспилотников с реактивными двигателями. По его словам, высокая скорость таких аппаратов серьёзно осложняет работу украинской противовоздушной обороны. Адмирал оценил снижение эффективности отдельных способов перехвата примерно с 90% до 50% по мере совершенствования российских дронов.

При этом сам Североатлантический альянс, считает Вандье, слишком медленно внедряет новые военные технологии. По его оценке, длительные согласования, устаревшие процедуры закупок и недостаточные производственные мощности могут помешать НАТО своевременно реагировать на изменения на поле боя.

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