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Опубликовано 19 октября, 15:59

«Учатся и адаптируются»: Адмирал НАТО признал опасность новых возможностей ВС РФ

Адмирал НАТО Вандье назвал российскую армию креативной и опасной

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российская армия научилась быстрее приспосабливаться к современным боевым действиям и стала более опасным противником. Такую оценку дал верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье. В интервью канадскому телеканалу CBC он заявил, что российские военные активно осваивают новые технологии и меняют подходы к ведению боевых действий.

«Они учатся, они адаптируются, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», — отметил адмирал.

Особое внимание Вандье обратил на развитие российских беспилотников с реактивными двигателями. По его словам, высокая скорость таких аппаратов серьёзно осложняет работу украинской противовоздушной обороны. Адмирал оценил снижение эффективности отдельных способов перехвата примерно с 90% до 50% по мере совершенствования российских дронов.

При этом сам Североатлантический альянс, считает Вандье, слишком медленно внедряет новые военные технологии. По его оценке, длительные согласования, устаревшие процедуры закупок и недостаточные производственные мощности могут помешать НАТО своевременно реагировать на изменения на поле боя.

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Ранее Life.ru рассказывал о характеристиках новейших реактивных «Гераней», представленных Владимиру Путину на полигоне «Чебаркульский». Согласно докладу военных, «Герань-5» способна развивать скорость до 450 км/ч, преодолевать расстояние до 900 километров и нести боевую часть массой до 90 килограммов.

Позднее Владимир Зеленский признал серьёзные трудности с противодействием новым российским БПЛА. Он рассказал, что для их уничтожения приходится задействовать истребители, а запасы 20-миллиметровых боеприпасов сокращаются. Кроме того, польские аналитики указали на появление нового класса воздушных угроз, отметив, что современные беспилотники всё больше приближаются по своим возможностям к крылатым ракетам.

Больше новостей о современных вооружениях, беспилотниках и разработках оборонной промышленности — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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