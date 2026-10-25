Евлоев проиграл первый бой в карьере, уступив Волкановски в бою за пояс UFC

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В главном поединке турнира UFC 333 в Абу-Даби россиянин уступил австралийцу Александру Волкановски и не сумел завоевать чемпионский пояс в полулёгком весе.

Титульная встреча, рассчитанная на пять раундов, завершилась досрочно. Во втором раунде Волкановски одержал победу техническим нокаутом, не позволив сопернику продолжить беспроигрышную серию.

До этого боя Евлоев выиграл все 20 поединков в профессиональных ММА. Поражение от действующего чемпиона стало для 32-летнего россиянина первым.

Волкановски, напротив, довёл число побед в карьере до 29 и успешно защитил чемпионский титул. Австралиец вернул себе пояс в апреле 2025 года, победив бразильца Диего Лопеса, после чего вновь подтвердил статус сильнейшего бойца полулёгкого дивизиона.