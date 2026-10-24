Евлоев сразится с Волкановски за чемпионский пояс на турнире UFC 333

Российский боец Мовсар Евлоев 24 октября впервые в карьере поборется за чемпионский пояс UFC в полулёгком весе. Его соперником станет действующий обладатель титула австралиец Александр Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 333 в Абу-Даби.

Евлоев шёл к титульному бою около семи лет. За это время россиянин одержал десять побед в UFC и ни разу не проиграл. На его счету также 52 успешных тейкдауна — второй результат в истории полулёгкого дивизиона после Даррена Элкинса, выполнившего 65 переводов в партер.

Вторым по значимости событием вечера станет третий бой россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян.

Кроме того, на турнире выступят россияне Александр Волков и Никита Крылов. Первый встретится с Ризваном Куниевым в тяжёлом весе, а второй сразится с Абдулрахманом Яхьяевым в полутяжёлой категории.

Между тем бывший чемпион UFC Жозе Альдо раскритиковал Евлоева за недостаточную зрелищность. По мнению бразильца, россиянин не умеет привлекать внимание к своим выступлениям.

Ранее Life.ru сообщал, что Мовсар Евлоев успешно прошёл взвешивание перед титульным боем с Александром Волкановски. Россиянин показал на весах 65,77 кг, а австралиец — 65,54 кг. Оба спортсмена уложились в установленный лимит и были допущены к чемпионскому поединку.