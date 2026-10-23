Россиянин Евлоев сделал вес перед главным боем UFC 333 с чемпионом Волкановски
Евлоев и Волкановски успешно прошли взвешивание перед титульным боем UFC
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / movsar_evloev_94
Российский боец Мовсар Евлоев и действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски успешно прошли официальное взвешивание перед титульным поединком. Оба спортсмена уложились в лимит весовой категории до 65,8 кг, сообщает UFC.
Вес непобеждённого россиянина составил 65,77 кг, тогда как его 38-летний соперник из Австралии показал на весах 65,54 кг. Таким образом, оба бойца выполнили необходимые условия для участия в чемпионском поединке.
Встреча состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием вечера. На кону будет стоять чемпионский пояс организации в полулёгком весе.
Евлоев подходит к первому титульному бою в UFC без единого поражения в профессиональной карьере. На счету россиянина 20 побед, а в официальном рейтинге полулёгкого дивизиона он занимает первую строчку среди претендентов.
Волкановски, в свою очередь, намерен защитить чемпионский титул. Австралиец уже дважды становился обладателем пояса UFC в этой категории. В соглавном поединке турнира россиянин Пётр Ян встретится с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.
Ранее Life.ru сообщал о победе Евлоева над британцем Лероном Мёрфи на турнире UFC в Лондоне. Тогда россиянин выиграл решением большинства судей, довёл победную серию до 20 боёв и после поединка потребовал предоставить ему возможность сразиться за чемпионский пояс.
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