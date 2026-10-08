Евродепутат Картхайзер: ЕК хочет создать аналог 4-й статьи НАТО до смены властей

Еврокомиссия может попытаться закрепить за ЕС собственный механизм консультаций по угрозам безопасности ещё до политических перемен во Франции и Германии в 2027 году. Такой сценарий допустил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер, комментируя планы Брюсселя создать аналог 4-й статьи НАТО. Об этом сообщает газета «Известия».

Картхайзер связал возможную спешку Урсулы фон дер Ляйен с будущим политическим раскладом в Париже и Берлине. По его оценке, глава Еврокомиссии может стремиться продвинуть инициативу до того, как в правительствах двух стран произойдут серьёзные изменения. Речь идёт о механизме, который позволил бы странам ЕС проводить срочные консультации, если одна из них сочтёт свою безопасность, политическую независимость или территориальную целостность находящимися под угрозой.

Картхайзер считает, что подобная инициатива Брюсселя может столкнуться с общественным сопротивлением. По его словам, на фоне нынешней атмосферы в Европе создание такого механизма на уровне ЕС будет воспринято как опасный шаг.

Ранее ряд стран ЕС выступил против новых инициатив Урсулы фон дер Ляйен в сфере безопасности. В европейских столицах опасаются, что предлагаемые структуры будут дублировать уже существующие механизмы ЕС и функции НАТО. Споры возникли вокруг предложенного фон дер Ляйен чрезвычайного протокола безопасности. Он должен позволить одной стране ЕС созвать остальных участников объединения для выработки общего ответа на серьёзную угрозу.