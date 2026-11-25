Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи высмеял планы Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву ещё €45 млрд. Политик начал своё выступление в Европарламенте с рождественской песни Jingle Bells, пишет La Repubblica.

Ванначчи иронично сравнил очередной кредит Украине с рождественским подарком, за который придётся платить европейцам. При этом депутат обратил внимание на включение европейских политиков, в том числе его самого, в украинские чёрные списки. Методы их составления он сравнил с практиками гестапо.

Итальянский парламентарий также раскритиковал Еврокомиссию за то, что она активно борется с информацией, которую считает российской пропагандой, но оставляет без внимания действия украинских властей.

Завершая выступление, Ванначчи заявил, что пока Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждают будущее мировой политики, фон дер Ляйен остаётся сторонним наблюдателем. По мнению депутата, глава ЕК слишком занята подготовкой очередных финансовых подарков для Киева.