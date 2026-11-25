Итальянский депутат спел Jingle Bells и высмеял подарок Киеву от фон дер Ляйен
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Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи высмеял планы Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву ещё €45 млрд. Политик начал своё выступление в Европарламенте с рождественской песни Jingle Bells, пишет La Repubblica.
Ванначчи иронично сравнил очередной кредит Украине с рождественским подарком, за который придётся платить европейцам. При этом депутат обратил внимание на включение европейских политиков, в том числе его самого, в украинские чёрные списки. Методы их составления он сравнил с практиками гестапо.
Итальянский парламентарий также раскритиковал Еврокомиссию за то, что она активно борется с информацией, которую считает российской пропагандой, но оставляет без внимания действия украинских властей.
Завершая выступление, Ванначчи заявил, что пока Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждают будущее мировой политики, фон дер Ляйен остаётся сторонним наблюдателем. По мнению депутата, глава ЕК слишком занята подготовкой очередных финансовых подарков для Киева.
Напомним, 18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительные €45 млрд на 2027 год. Эта инициатива дополняет ранее согласованную кредитную программу объёмом €90 млрд.