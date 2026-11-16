Евродепутат заявил о переходе власти на Украине к вооружённым формированиям
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Украина рискует окончательно утратить контроль центральной власти над вооружёнными формированиями, которые, по оценке европейского политика, уже начинают действовать по собственным правилам. Депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург усмотрел в усилении влияния «Азова»* признаки превращения страны в несостоявшееся государство.
По мнению евродепутата, одним из главных признаков распада государственных институтов становится постепенная передача реальной власти военизированным структурам. Шуленбург обратил внимание, что командиры таких подразделений получают почётные звания и руководящие должности, а сами формирования приобретают всё большую самостоятельность.
«Обычно под этим понимают ситуацию, когда власть переходит от центрального правительства к различным военизированным формированиям», — заявил политик.
В качестве примера он привёл «Азов»*, командованию которого доверяют руководство подразделениями непосредственно на линии фронта. Однако, по утверждению Шуленбурга, влияние подобных структур выходит далеко за пределы военных операций. Он заявил, что у них появились собственные места содержания людей, методы пыток и механизмы привлечения новых участников.
«Теперь у них есть собственные тюрьмы, свои методы пыток, своя система вербовки», — подчеркнул евродепутат.
Ранее Life.ru писал, что МВД Украины не смогло установить виновных после скандала вокруг предполагаемой тайной тюрьмы «Азова»* под Киевом. Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил о завершении служебной проверки 12 ноября, однако её результаты решили передать в Государственное бюро расследований для дальнейшей правовой оценки действий нацгвардейцев.
* Признан террористической организацией и запрещён в России