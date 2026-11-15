Критические отзывы Джо Байдена о Владимире Зеленском могут указывать на готовность Вашингтона искать ему замену. Такое предположение политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал в беседе с «Абзацем», комментируя выдержки из мемуаров бывшего президента США.

«Зеленского списали в Вашингтоне и могут готовить ему замену. Если подчеркивать эту неблагодарность, то у спонсоров какое-то решение по Зеленскому и в отношении его поведения сейчас уже вызрело», — сказал Ордуханян.

При этом возможное изменение отношения к Зеленскому эксперт не связывает с обязательным сокращением поддержки Украины. По его мнению, военная и финансовая помощь может сохраниться в полном объёме, поскольку противостояние с Россией для западных стран важнее личных отношений с украинским руководством.

Ордуханян также считает, что украинская тема перестала объединять Запад. Разногласия европейских стран о дальнейшем финансировании Киева он рассматривает как проявление этого процесса.

Поводом для комментария стали опубликованные в СМИ выдержки из книги Байдена «Обещай мне, Америка». Экс-президент написал, что в частных разговорах Зеленский мог быть капризным и упрямым, а благодарности проявлял меньше, чем он ожидал. Наряду с критикой бывший глава Белого дома положительно оценил актёрский опыт украинского политика, назвав его хорошей подготовкой к руководству страной во время боевых действий.