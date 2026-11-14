Депутат Европарламента от Коммунистической партии Греции Лефтерис Николау-Алаванос попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Администраторы ресурса обвинили политика в поддержке России и «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Николау-Алаванос представляет Грецию в Европарламенте, в том числе работает в комитете по петициям и подкомитете по налоговым вопросам. Как и другие фигуранты базы, он оказался в перечне лиц, которых создатели ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. Сайт действует с 2014 года и публикует персональные данные политиков, журналистов и общественных деятелей.

Ранее Life.ru рассказывал о внесении в базу «Миротворца»* ещё двух депутатов Европарламента — финна Ээро Хейнялуомы и болгарина Петра Волгина. Обоих обвинили в поддержке Москвы и распространении информации против Украины. Хейнялуома ранее выступал за сохранение диалога с Россией, а Волгин критиковал политику Евросоюза в отношении украинского конфликта.

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