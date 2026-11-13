Депутаты Европарламента начали покидать зал во время выступления главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы «массовой депортации украинских детей» из зоны СВО. Видео с заседания, состоявшегося 11 ноября, опубликовал словацкий евродепутат Любош Блага в своём телеграм-канале.

На кадрах видно, как после начала речи Каллас несколько парламентариев направляются к выходу. Блага назвал происходящее массовым исходом и заявил, что даже сторонники европейской политики больше не хотят слушать главу дипломатии ЕС.

Словацкий политик также раскритиковал содержание выступления Каллас. Он назвал её заявления пропагандой и заявил, что эвакуацию детей из зоны боевых действий нельзя автоматически приравнивать к депортации.

«Эвакуация — это не депортация. Или, по-вашему, лучше оставить детей в зоне боевых действий, чтобы они погибли — как в Газе?», — заявил он.

Отдельные претензии евродепутат высказал к формату заседания. По его словам, парламентарии не могли задавать Каллас вопросы.