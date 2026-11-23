Еврокомиссия предложила запретить российским спортсменам и командам выступать под национальным флагом на соревнованиях в странах Евросоюза. Ограничения на использование государственной символики вошли в проект 22-го пакета санкций против России, представленный сегодня, 23 ноября. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Брюссель намерен запретить демонстрацию официальной российской символики на спортивных мероприятиях в ЕС. Речь идёт в том числе о флаге и гимне. При этом предложение не означает автоматического запрета на участие всех российских спортсменов в нейтральном статусе.

Отдельные ограничения коснутся финансирования спортивных организаций. Еврокомиссия намерена закрыть доступ к европейским грантам для структур, допускающих использование российской государственной символики на соревнованиях. Также предлагается ограничить финансирование европейских спортивных и культурных объединений российскими спонсорами.

Кроме того, Брюссель хочет ограничить возможность россиян занимать руководящие должности в европейских спортивных федерациях. Новые меры направлены на сокращение участия России в международных спортивных мероприятиях, проводимых на территории ЕС.

Предложения стали частью более широкого санкционного пакета, который также затрагивает российские банки, криптовалютные платформы и энергетический сектор. Еврокомиссия объясняет новые спортивные ограничения стремлением не допустить использования соревнований якобы для «политической пропаганды».

Теперь проект предстоит рассмотреть государствам Евросоюза. Для принятия санкционного пакета потребуется единогласное решение Совета ЕС. Брюссель рассчитывает согласовать документ до конца декабря, поэтому предложенные запреты пока не вступили в силу.

Ранее Life.ru сообщал о планах Евросоюза ограничить выдачу виз российским спортсменам. Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что соответствующую инициативу намерены включить в 22-й пакет санкций против Москвы. На тот момент подробности документа ещё не раскрывались, а окончательное решение о новых ограничениях оставалось за странами ЕС.