Получить шенгенскую визу россиянам может стать ещё сложнее: Еврокомиссия предложила дополнительно проверять сведения о военной службе заявителей. Консульствам рекомендуют использовать специальные анкеты, запрашивать подтверждение указанных данных и при необходимости требовать военный билет. Новые рекомендации опубликованы на официальном сайте Еврокомиссии.

Особое внимание европейским ведомствам предлагают уделять гражданам, которые служат или служили в Вооружённых силах России после 24 февраля 2022 года и непосредственно участвовали в боевых действиях на Украине. Для выявления таких заявителей Брюссель предлагает расширить перечень документов, которые могут запрашивать консульства. В него вошли анкета о прохождении военной службы, декларация о достоверности предоставленных сведений и военный билет.

Отдельная инициатива касается запрета на выдачу виз бывшим и действующим участникам боевых действий на стороне России. Еврокомиссия подготовила необходимые инструменты для реализации такого ограничения в рамках санкционной политики ЕС. При этом речь идёт не обо всех гражданах, когда-либо проходивших военную службу, а о тех, кто непосредственно участвовал в боевых операциях.

Ещё одно предложение касается загранпаспортов старого образца. Еврокомиссия рекомендует государствам Евросоюза перестать признавать российские пятилетние документы без биометрического чипа. Это может создать дополнительные сложности для их владельцев при оформлении виз и пересечении внешних границ Шенгенской зоны.

Кроме того, Брюссель призывает усилить проверки россиян непосредственно на границах. Среди предлагаемых мер — индивидуальные собеседования, обязательная проверка отпечатков пальцев через Шенгенскую информационную систему и более тщательная оценка обстоятельств каждой поездки.

При этом рекомендации Еврокомиссии не означают автоматического отказа в визе каждому гражданину России. Решения по заявлениям по-прежнему принимают национальные власти стран ЕС, а новые ограничения для участников боевых действий требуют предусмотренных процедур введения в действие.