Евросоюз намерен усилить ограничения против российских банков, криптовалютных платформ и судов так называемого «теневого флота». Эти меры могут войти в 22-й пакет антироссийских санкций, который Еврокомиссия планирует представить уже сегодня, 23 ноября. Об этом сообщает польский телеканал TVP World со ссылкой на источники в Брюсселе.

В ЕС уже говорили, что рассчитывают согласовать новые ограничения до рождественских каникул. Ради этого Брюссель намерен сосредоточиться на ужесточении уже действующих санкций, отказавшись от масштабных новых запретов, способных вызвать разногласия между странами объединения.

Отдельное внимание уделят компаниям из третьих стран, которые, по мнению европейских властей, помогают России обходить ограничения и получать подсанкционную продукцию. Для усиления контроля за соблюдением санкций Еврокомиссия создала специальное подразделение.

Польша добивается более жёстких мер. Варшава предлагает расширить ограничения против «теневого флота» и криптовалютных операций, сократить выдачу туристических виз россиянам и запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории ЕС. Среди других инициатив — запрет на въезд для российских военнослужащих, участвовавших в СВО.

Франция, в свою очередь, выступает за санкции против компаний, поставляющих бензин в Россию. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее призывал усилить давление на поставщиков топлива, в том числе через Индию и Турцию.

Сейчас Еврокомиссия проводит предварительные консультации с государствами ЕС, пытаясь заранее выявить спорные положения. Такой подход должен снизить риск блокировки документа отдельными странами. Окончательный состав ограничений пока не утверждён.

Ранее Life.ru рассказывал о планах ЕС запретить выдачу виз российским спортсменам. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что соответствующее предложение войдёт в проект 22-го пакета санкций. При этом речь пока идёт об инициативе, которую ещё должны согласовать страны Евросоюза.