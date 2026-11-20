Смена нынешних политических лидеров Европы может помочь найти компромисс по вопросам безопасности на континенте. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Александр Асафов.

По словам парламентария, одним из главных условий урегулирования остаётся достижение Россией целей специальной военной операции. При этом необходима новая система коллективной безопасности, которая учитывала бы не только традиционные вооружения, но и современные угрозы.

«Первое, что может поспособствовать — это, конечно же, достижение целей России в специальной военной операции и формирование новых контуров коллективной безопасности, причем по всем направлениям — не только с конвенциональным оружием, но и неконвенциональным, и, конечно, в космосе, и в киберсфере искусственного интеллекта», — заявил Асафов.

На среднесрочную перспективу политолог связывает возможность достижения договорённостей с обновлением европейских политических элит. Он обратил внимание на предстоящие президентские выборы во Франции, после которых Эммануэль Макрон покинет свой пост. По оценке Асафова, возможная смена руководства Германии и Великобритании также способна изменить политическую обстановку и создать условия для поиска компромисса.

Более масштабные изменения депутат связывает с реформированием Организации Объединённых Наций и реализацией Декларации о мире, принятой Россией, США и Китаем по итогам переговоров в Шэньчжэне. При этом политолог признал, что осуществить подобные преобразования в нынешних условиях будет непросто.

«В этом магистральном направлении мы будем видеть изменение ситуации, хотя сейчас оно представляется не очень реализуемым», — заключил Асафов.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли совместную Декларацию о мире по итогам переговоров в Китае. Документ предусматривает сотрудничество по четырём направлениям: реформирование ООН, энергетическая безопасность, деятельность международных судебных органов и снижение ядерных рисков.