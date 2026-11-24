Европа утратила самостоятельную роль в мировой политике и всё больше зависит от решений других игроков. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в выступлении на YouTube-канале.

«У Европы снова нет чёткой роли в мире: политическая модель, экономика, социальная сфера — всё находится в подвешенном состоянии и, кажется, ушло в прошлое; политический Запад и НАТО постепенно распадаются», — считает эксперт.

По оценке Диесена, кризис затронул сразу несколько основ европейского устройства. Он полагает, что прежние политические и экономические модели перестают отвечать новым международным условиям, а страны Запада сталкиваются со всё большим количеством внутренних противоречий.

Особенно выразительно профессор описал изменение положения западных политиков. По его словам, они начинают понимать, что больше не управляют происходящим за шахматным столом мировой политики, а сами превратились в фигуры, которыми распоряжаются другие участники игры.