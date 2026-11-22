Европейские политики, выступающие за продолжение боевых действий на Украине, вскоре могут потерять свои должности и политическое влияние. При этом их громкие заявления далеко не всегда подкреплены реальными возможностями. Такое мнение высказал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью журналистке Диане Панченко на YouTube.

Британский политик резко раскритиковал руководство Евросоюза, усомнившись в его способности определять будущее украинского конфликта. Наиболее жёсткую оценку он дал тем европейским деятелям, которые продолжают выступать за военную поддержку Киева.

«Это какая-то стая лающих чихуахуа в лице Европейского Союза», — заявил Галлоуэй.

Особое внимание он уделил президенту Франции Эмманюэлю Макрону. По словам политика, срок пребывания французского лидера у власти подходит к завершению, а значит, его возможности влиять на дальнейшие события постепенно сокращаются.

Не менее скептически Галлоуэй высказался о канцлере Германии Фридрихе Мерце. Он усомнился в политических перспективах главы немецкого правительства и предположил, что тот может лишиться должности уже в ближайшие месяцы.

Под критику попал и британский премьер-министр Энди Бёрнем. Галлоуэй заявил, что у руководителя правительства нет достаточной общественной поддержки и убедительного политического мандата.

При этом, по оценке политика, Бёрнем продолжает настаивать на поддержке Украины, несмотря на растущее недовольство внутри Великобритании.

Галлоуэй считает, что европейские элиты всё сильнее расходятся с настроениями собственных граждан, а их стремление продлить конфликт лишь усугубляет политический кризис.

Ранее Life.ru сообщал об опасениях Киева потерять значительную часть французской поддержки после ухода Эмманюэля Макрона. Украинское руководство обеспокоено возможной сменой политического курса Парижа. Среди вероятных претендентов на президентский пост во Франции есть противники сохранения нынешних объёмов помощи Украине, поэтому будущие выборы могут серьёзно повлиять на отношения двух стран.