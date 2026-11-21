Владимир Зеленский начал готовиться к возможному сокращению французской помощи Украине после ухода Эмманюэля Макрона. В Киеве опасаются, что при смене власти Париж пересмотрит отношения с Украиной: среди возможных преемников нынешнего президента есть политики, выступающие против продолжения поддержки в прежнем объёме. Об этом пишет Le Figaro.

«Непростая ситуация для Владимира Зеленского. Франция остаётся верным союзником Украины, но кандидаты, лидирующие в опросах, на пост её главы дают мало поводов для оптимизма», — говорится в статье.

Наибольшие вопросы у украинского руководства вызывают позиции Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона. Первая обещает прекратить финансовую помощь Киеву в течение первых шести месяцев после возможного избрания президентом. Второй выступает против вовлечения Франции в конфликт и считает необходимым возобновить диалог с Москвой.

Несмотря на разницу во взглядах, оба политика могут привести к пересмотру нынешнего курса Парижа. Для Украины это существенный риск: Франция остаётся вторым после Германии европейским поставщиком помощи Киеву и располагает собственным ядерным арсеналом. Зеленский, комментируя перспективу смены власти во Франции, заявил, что Украина будет работать с тем человеком, которого «выберет французский народ». Он также пригласил Ле Пен посетить Украину.