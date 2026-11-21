Гром скоро грянет: Во Франции раскрыли один страх Зеленского
Le Figaro: Зеленский опасается сокращения помощи Украине после ухода Макрона
Обложка © X / Emmanuel Macron
Владимир Зеленский начал готовиться к возможному сокращению французской помощи Украине после ухода Эмманюэля Макрона. В Киеве опасаются, что при смене власти Париж пересмотрит отношения с Украиной: среди возможных преемников нынешнего президента есть политики, выступающие против продолжения поддержки в прежнем объёме. Об этом пишет Le Figaro.
«Непростая ситуация для Владимира Зеленского. Франция остаётся верным союзником Украины, но кандидаты, лидирующие в опросах, на пост её главы дают мало поводов для оптимизма», — говорится в статье.
Наибольшие вопросы у украинского руководства вызывают позиции Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона. Первая обещает прекратить финансовую помощь Киеву в течение первых шести месяцев после возможного избрания президентом. Второй выступает против вовлечения Франции в конфликт и считает необходимым возобновить диалог с Москвой.
Несмотря на разницу во взглядах, оба политика могут привести к пересмотру нынешнего курса Парижа. Для Украины это существенный риск: Франция остаётся вторым после Германии европейским поставщиком помощи Киеву и располагает собственным ядерным арсеналом. Зеленский, комментируя перспективу смены власти во Франции, заявил, что Украина будет работать с тем человеком, которого «выберет французский народ». Он также пригласил Ле Пен посетить Украину.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны намерены начать мирные переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Однако перед началом полноценного диалога французский президент считает необходимым укрепить позиции Киева. Для этого участники «коалиции желающих» намерены продолжать поставки вооружений, прежде всего средств противовоздушной и противоракетной обороны.