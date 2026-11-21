Представители европейских стран могут приехать в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, если им гарантируют полноценное участие в переговорном процессе.

В администрации президента Франции Эмманюэля Макрона пояснили, что формализация диалога с Россией должна означать признание европейцев полноправными участниками переговоров. Париж рассчитывает, что представители ЕС смогут активно участвовать в следующем раунде консультаций вместе с США и Украиной.

При этом французская сторона обратила внимание на недостаток согласованности в переговорах с Вашингтоном. В Елисейском дворце подчеркнули, что европейская безопасность не может обсуждаться без участия самих европейцев. Конкретные сроки возможного визита в Москву пока не определены.

Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил представителей европейских государств в Москву для обсуждения украинского урегулирования. По словам президента, соответствующие предложения передали по дипломатическим каналам. Российская сторона намерена сначала выяснить позицию европейцев, а затем принимать решение о формате дальнейших переговоров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее уточнил, что определённые контакты уже существуют, однако имена приглашённых пока не раскрываются.