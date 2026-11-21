Российский президент Владимир Путин назвал РФ одной из великих цивилизаций. По его мнению, российская особенность заключается в том, что страна никогда не стремилась подчинить себе народы. Об этом он заявил проекту «Наше крещение. Предстоятель».

Отвечая на вопрос о понятии «русская цивилизация», глава государства назвал её главной особенностью отсутствие стремления подчинять другие народы. По его словам, Россия позволяла этносам, входившим в состав государства, сохранять собственные религии, языки и традиции.

В качестве примера культурного многообразия Путин привёл Индию. Он рассказал о разговоре с премьер-министром Нарендрой Моди, который обратил его внимание на языковую ситуацию в стране. При населении около 1,5 млрд человек примерно 600 млн жителей говорят на основном языке, остальные используют языки своих народов.