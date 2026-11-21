Путин назвал Россию одной из великих цивилизаций
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Российский президент Владимир Путин назвал РФ одной из великих цивилизаций. По его мнению, российская особенность заключается в том, что страна никогда не стремилась подчинить себе народы. Об этом он заявил проекту «Наше крещение. Предстоятель».
Отвечая на вопрос о понятии «русская цивилизация», глава государства назвал её главной особенностью отсутствие стремления подчинять другие народы. По его словам, Россия позволяла этносам, входившим в состав государства, сохранять собственные религии, языки и традиции.
В качестве примера культурного многообразия Путин привёл Индию. Он рассказал о разговоре с премьер-министром Нарендрой Моди, который обратил его внимание на языковую ситуацию в стране. При населении около 1,5 млрд человек примерно 600 млн жителей говорят на основном языке, остальные используют языки своих народов.
Ранее Путин заявил, что Россия стремится сохранить человека не только духовно, но и биологически. Это одно из главных направлений совместной работы государства и Русской православной церкви. Глава государства затронул тему прав различных меньшинств, за которые, по его словам, сейчас особенно активно борются в западных обществах. Путин считает, что некоторые группы стали настойчивее заявлять о своих требованиях, однако подчеркнул, что в России никого не ограничивают.