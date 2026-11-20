Россия стремится сохранить человека не только духовно, но и биологически. Это одно из главных направлений совместной работы государства и Русской православной церкви, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель».

Глава государства затронул тему прав различных меньшинств, за которые, по его словам, сейчас особенно активно борются в западных обществах. Путин считает, что некоторые группы стали настойчивее заявлять о своих требованиях, однако подчеркнул, что в России никого не ограничивают.

«Мы, кстати говоря, никого ни в чём не ограничиваем», — сказал президент.

Российский лидер объяснил, что государство намерено поддерживать усилия церкви по сохранению духовных и традиционных ценностей. Эта работа, по его словам, должна учитывать современные требования общества. Президент также согласился с мыслью Кустурицы о том, что Россия может стать своеобразным «ковчегом» для людей, желающих сохранить свои религиозные и семейные традиции.