Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать русофобские настроения на Украине. Об этом министр рассказал в фильме Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель».

Министр затронул эту тему, комментируя политику украинских властей в отношении русского языка и Украинской православной церкви. По мнению Лаврова, западные страны не позволяют ослабнуть антироссийским настроениям и продолжают их поддерживать.

«Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей СВО, но сопряженная с этими целями задача, — это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить на Украине, вернее, на том пространстве, которое сейчас называется Украина», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Высказывание вошло в документальную картину «Наше крещение. Предстоятель», созданную сербским режиссёром Эмиром Кустурицей. Фильм приурочен к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое отмечается 20 ноября.

Предстоятель Русской православной церкви был избран патриархом 27 января 2009 года. После смерти Алексия II в декабре 2008 года он исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола. Интронизация Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года.