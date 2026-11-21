Путин назвал причины переезда европейцев в Россию
Путин: Европейцы переезжают в РФ ради сохранения традиционных ценностей
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Россия становится местом притяжения для некоторых европейцев, которые не хотят отказываться от привычных религиозных и семейных устоев. Главным стимулом для переезда в РФ они называют желание растить детей в соответствии с традиционными ценностями. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал в интервью проекту «Наше крещение. Предстоятель».
Российский лидер признал, что такие переезды пока не приобрели массового характера. Однако, по его словам, в беседах с переселенцами из европейских стран он неоднократно слышал об одной и той же причине смены места жительства — стремлении сохранить семью и обеспечить детям возможность воспитываться в религиозных традициях.
Эту роль России Путин сравнил с «ковчегом», который может стать убежищем для людей с разными убеждениями. При этом он подчеркнул, что речь идёт не только о православных или христианах. Глава государства напомнил, что в России проповедуют четыре традиционные религии — православие, ислам, буддизм и иудаизм. Несмотря на различия в вероучениях, их объединяют общие фундаментальные ценности.
Москва стала духовным хранителем христианского наследия и продолжательницей христианских традиций. Именно с этим Владимир Путин связал концепцию «третьего Рима». Президент также обратил внимание на то, что в Россию переезжают люди из европейских стран. По его мнению, одним из мотивов для переселения становится стремление сохранить традиционные ценности и обеспечить будущее своим детям.