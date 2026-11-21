Россия становится местом притяжения для некоторых европейцев, которые не хотят отказываться от привычных религиозных и семейных устоев. Главным стимулом для переезда в РФ они называют желание растить детей в соответствии с традиционными ценностями. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал в интервью проекту «Наше крещение. Предстоятель».

Российский лидер признал, что такие переезды пока не приобрели массового характера. Однако, по его словам, в беседах с переселенцами из европейских стран он неоднократно слышал об одной и той же причине смены места жительства — стремлении сохранить семью и обеспечить детям возможность воспитываться в религиозных традициях.

Эту роль России Путин сравнил с «ковчегом», который может стать убежищем для людей с разными убеждениями. При этом он подчеркнул, что речь идёт не только о православных или христианах. Глава государства напомнил, что в России проповедуют четыре традиционные религии — православие, ислам, буддизм и иудаизм. Несмотря на различия в вероучениях, их объединяют общие фундаментальные ценности.