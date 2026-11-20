Москва стала духовным хранителем христианского наследия и продолжательницей христианских традиций. Именно с этим президент России Владимир Путин связал концепцию «третьего Рима». Об этом глава государства рассказал в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

«Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия», — заявил российский лидер.

Путин объяснил, что идея Москвы как третьего Рима присутствует в русской теологической и философской мысли на протяжении нескольких столетий.

Президент также обратил внимание на то, что в Россию переезжают люди из европейских стран. По его мнению, одним из мотивов для переселения становится стремление сохранить традиционные ценности и обеспечить будущее своим детям.

Интервью вошло в документальный фильм Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель», подготовленный к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее Путин назвал Крещение Руси началом формирования единого русского народа. Президент отметил, что до принятия христианства на Руси уже существовали княжеская власть, общая экономическая деятельность и единый язык, однако объединяющей религиозной основы ещё не было. По мнению главы государства, именно после крещения князем Владимиром в 988 году возникли единая вера, русский народ и централизованное государство.