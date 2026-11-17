Канцлер Германии Фридрих Мерц снова замкнул рейтинг популярности ведущих политиков страны. Несмотря на небольшой рост поддержки, глава правительства так и не смог выбраться с последнего места, а большинство немцев по-прежнему отрицательно оценивают его работу. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA.

Согласно опросу, деятельность Мерца одобряют только 24% респондентов. За неделю этот показатель прибавил один процентный пункт, однако положение канцлера в рейтинге не изменилось. При этом недовольство его работой выразили сразу 67% участников исследования.

Строчкой выше расположился сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, которого поддерживают чуть больше трети опрошенных. Таким образом, глава немецкого правительства вновь оказался менее популярным, чем один из лидеров АдГ.

Первое место уверенно удерживает министр обороны Борис Писториус, представляющий Социал-демократическую партию Германии. Его деятельность положительно оценивают 50,1% немцев. Он стал единственным политиком, которому удалось преодолеть отметку в 50% одобрения.

Следом идут премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг с результатом 44,4% и глава Баден-Вюртемберга Джем Оздемир, набравший 44%. На четвёртое место поднялся премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст, получивший поддержку 43,4% респондентов. Он обошёл руководителя Баварии Маркуса Зёдера, который с результатом 41,9% опустился на пятую строчку.

Успех Вюста аналитики связывают с ростом его популярности среди сторонников «Зелёных»: за последнее время показатель увеличился на пять процентных пунктов. С 2022 года политик возглавляет региональную коалицию христианских демократов и «Зелёных». Однако среди избирателей самого блока ХДС/ХСС безусловным фаворитом остаётся Зёдер, которого поддерживают 67,4% сторонников объединения.

Одновременно INSA зафиксировал снижение рейтингов крупнейших немецких партий. «Альтернатива для Германии» потеряла 0,5 процентного пункта, получив 28% поддержки, а блок ХДС/ХСС с таким же падением опустился до 19%. Свободная демократическая партия набрала 4,5% и вновь оказалась ниже пятипроцентного барьера, необходимого для прохождения в Бундестаг. Глава INSA Херманн Бинкерт отметил, что в общей сложности 14,5% голосов сейчас приходятся на партии, которые не преодолевают этот порог. При таком распределении для формирования парламентского большинства потенциально может хватить 43% голосов избирателей.

Исследование проводилось с 13 по 16 ноября. Точное количество респондентов не уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что недовольство работой Фридриха Мерца достигло рекордных 82%. Согласно опубликованному 7 ноября исследованию INSA, отрицательная оценка деятельности канцлера выросла на два процентных пункта по сравнению с началом октября. На фоне падения доверия к главе правительства оппозиционная «Альтернатива для Германии» продолжала лидировать в партийных рейтингах.