Канцлер Германии Фридрих Мерц больше не управляет самолётами самостоятельно, а действие его пилотского допуска приостановлено. Политик также продал свой частный легкомоторный самолёт Diamond DA62. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

О том, что Мерц перестал летать за штурвалом, стало известно после его поездки на партийный съезд Христианско-демократического союза (ХДС) в Ноймюнстер. Канцлера заметили в кабине самолёта, из-за чего некоторые журналисты решили, что он сам управлял воздушным судном.

Однако, по данным Bild, Мерц был лишь пассажиром. Самолёт принадлежал чартерной компании, а за управление отвечал профессиональный пилот.

Лицензию частного пилота немецкий канцлер получил ещё в 2009 году. Впоследствии он приобрёл двухмоторный Diamond DA62, на котором в 2022 году прилетел на остров Зильт на свадьбу бывшего министра финансов Германии Кристиана Линднера.

Как отмечает издание, для сохранения действующего допуска пилоту необходимо регулярно подтверждать свои навыки. Предположительно, из-за плотного рабочего графика у Мерца больше нет времени на обязательную лётную практику.

Основная лицензия политика остаётся бессрочной. Чтобы снова самостоятельно управлять самолётом, ему потребуется пройти проверочный полёт с экзаменатором.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке студенческих протестов против Мерца в 33 городах Германии. По данным немецкой газеты TAZ, учащиеся планируют провести 20 ноября массовые акции с требованием отставки канцлера и отказа от милитаризации страны. Организаторы выступлений намерены привлечь студентов десятков университетов. Материал опубликован 10 ноября.