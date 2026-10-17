Европа бросила вызов Илону Маску: Три промышленных гиганта создают конкурента SpaceX

Евросоюз намерен ускорить согласование Project Bromo — проекта по объединению космических подразделений Airbus, Leonardo и Thales, который должен помочь Европе снизить зависимость от американской SpaceX. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник, Брюссель рассчитывает быстрее провести сделку через антимонопольные процедуры.

Три компании уже около года обсуждают с европейскими чиновниками возможные препятствия для объединения. Официальную заявку на одобрение сделки, по данным агентства, планируется подать в ближайшие недели. Если серьёзных претензий не возникнет, проект сможет пройти первоначальную проверку без многомесячного расследования.

Поддержку инициативе выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако отвечающая за конкуренцию еврокомиссар Тереза Рибера предупредила, что особых исключений для участников сделки не будет. При необходимости регуляторы могут потребовать уступок или начать более тщательную проверку.

Airbus, Leonardo и Thales договорились о создании совместного предприятия ещё в октябре 2025 года. Согласно первоначальному плану, Airbus получит 35% акций, а две другие компании — по 32,5%. Штаб-квартиру разместят во французской Тулузе. Ожидается, что в объединённой структуре будут работать около 25 тысяч человек, а её годовая выручка составит примерно 6,5 миллиарда евро. Начало работы намечено на 2027 год.

При этом идея объединения нравится не всем. Глава немецкой космической компании OHB Марко Фукс ранее предупреждал, что сокращение числа крупных производителей может ослабить конкуренцию и повысить стоимость государственных заказов. Профсоюзы также опасаются возможных сокращений персонала.

Стремление Европы развивать собственную космическую отрасль стало особенно актуальным на фоне ограничений американской спутниковой связи для Украины. Однако Project Bromo не является готовой заменой Starlink: речь идёт прежде всего об объединении производителей спутников и космических систем. Параллельно ЕС развивает отдельную сеть защищённой связи IRIS², первые запуски которой намечены на 2029 год.