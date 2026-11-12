Европейские страны должны определиться, хотят ли они мирного урегулирования конфликта на Украине или продолжения боевых действий. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передавая позицию Владимира Путина по итогам переговоров с американскими представителями в Кремле.

«Европейцы, как сказал Путин, должны определиться, хотят ли они мира или продолжения войны», — подчеркнул Ушаков.

По словам помощника президента, во время встречи со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российский лидер вновь изложил подход Москвы к построению системы неделимой безопасности в Европе.

В частности, Путин напомнил о предложениях России, направленных США и НАТО в 2021 году. Они предусматривали отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, неразмещение угрожающих России вооружений вблизи её границ и возвращение к параметрам военного присутствия, существовавшим на момент подписания Основополагающего акта Россия — НАТО.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялись 12 ноября и продолжались около двух с половиной часов. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине и вопросы европейской безопасности.